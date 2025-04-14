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        Sakarya'da horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza uygulandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:55
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        Sakarya'da horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza uygulandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşı Mahallesi'nde kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yetki belgesiz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, M.İ. ve G.İ'nin ikametlerine düzenlediği operasyonda 52 Hint horozu, burada satışı yapılan 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirdi.

        Kabahatler Kanunu uyarınca 31 kişiye 286 bin 657 lira, M.İ'ye ise 129 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

        Horozlar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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