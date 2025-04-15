Sakarya'da bungalovda kamerayla izleme iddiası üzerine tahkikat başlatıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamerayla izleme yapıldığı iddiası üzerine tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir bungalov konaklama tesisinde kamerayla izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine Sakarya Valiliğince konuya ilişkin derhal harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimlerin ivedilikle görevlendirildiği, hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.