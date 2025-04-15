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        GÜNCELLEME - Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi ile bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:21
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi ile bir şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti.

        Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.

        Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile olayda şüpheli bulunan T.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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