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        Sakarya'da sis bulutu etkili oldu

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:49
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        Sakarya'da sis bulutu etkili oldu
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu.

        Sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        İlçe merkezi, fındık bahçeleri ve denizin üzeri sisle kaplandı.

        Sis bulutunun oluşturduğu güzel manzara havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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