Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Emekli olduktan sonra kazandığı üniversiteyi bitirip kaptan olmak istiyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - İstanbul'da emekli olduktan sonra gençliğinde yarım kalan hayalini gerçekleştirerek üniversite kazanan 56 yaşındaki Arzu Koyun, denizcilik eğitimini tamamlayıp hayatını kaptan olarak sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli olduktan sonra kazandığı üniversiteyi bitirip kaptan olmak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM YOZOĞLU - İstanbul'da emekli olduktan sonra gençliğinde yarım kalan hayalini gerçekleştirerek üniversite kazanan 56 yaşındaki Arzu Koyun, denizcilik eğitimini tamamlayıp hayatını kaptan olarak sürdürmek istiyor.

        Dijital baskı makineleri satan firmada 38 yıl çalışan bir çocuk annesi Koyun, çok istediği halde hayat şartları nedeniyle eğitim hayatını sürdüremedi.

        Okuma isteğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Koyun, geçen yıl emekli olduktan sonra girdiği üniversite sınavında ilk tercihi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deniz Ulaştırma ve İşletme Programını kazandı.

        Azmi ve çalışkanlığıyla sınıf arkadaşlarına da örnek olan Koyun, mezun olup denizlere açılacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

        - "Üniversite eğitimi içimde ukde kalmıştı"

        Koyun, AA muhabirine, üniversite eğitiminin içinde ukde kaldığını söyledi.

        Emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Koyun, geçen yıl girdiği üniversite sınavında ilk tercihi olan SUBÜ Deniz Ulaştırma ve İşletme Programını kazandığını kaydetti.

        Koyun, hem kendisine bir şeyler katmak hem de örnek olmak istediğini dile getirerek, "Sıra arkadaşlarım çocuğum yaşında, hepsini çok seviyorum. Derslerime çalışıyorum, sınavlarıma giriyorum. İyi notlar aldığımda arkadaşlar bana şaşırıyor. Belki de onlara rol model oluyorum, seviniyorum. Onlara tecrübelerimden, eğitimin öneminden bahsediyorum. Bundan faydalandıklarını düşünüyorum. Bu da benim için yeterli." diye konuştu.

        Okulun deneyimli akademik kadroya ve iyi teknik imkanlara sahip olduğunu belirten Koyun, "Bundan sonraki ilk hedefim diplomamı almak. O güzel okyanuslara açılabilmeyi, kaptanlık yapabilmeyi çok istiyorum. Denize açılmayı hayallerime benzetiyorum. Deniz bir sonsuzluk, benim hayallerim de sonsuzluk." ifadelerini kullandı.

        Eğitimin önemine işaret eden Koyun, "Hayatımızda, evliliğimizde, çocuk yetiştirmemizde, arkadaş ortamında her şeyde eğitim çok önemli. Herkesin, bütün gençlerin okumasını istiyorum." dedi.

        - "YÖK'ün 35 yaş ve üstü kadınlara ayrılan ek kontenjan uygulaması çok değerli"

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da eğitimin hayat boyu devam etmesi gerektiğini, bu anlamda Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen "35 yaş ve üstü kadınlar"a ayrılan ek kontenjan uygulamasını değerli bulduğunu söyledi.

        Sarıbıyık, farklı bölümlerde çok sayıda 35 yaş üstü kadın öğrencilerinin olduğunu aktararak, "Onların gençlerle eğitim almasını da çok kıymetli buluyoruz. 35 yaş üstü eğitime başlayan kadınlarda kararlı duruş görüyoruz. Sorumluluklarının daha bilincinde, isteyerek eğitim aldıklarına şahitlik ediyoruz. Bu da diğer öğrenciler açısından motivasyon kaynağı oluyor. Biz de bu öğrencilerimizin üniversiteye adaptasyonlarını kolaylaştırmak için gerek rehberlik hizmetleri gerekse seminerlerle desteklerimizi sürdürüyoruz. Sektörle buluşmalarını da bir şekilde gerçekleştiriyoruz ki gelecekte daha kolay iş bulabilsinler ve hayallerini daha kolay gerçekleştirsinler." şeklinde konuştu.

        SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş ise Arzu Koyun'un diğer öğrencilere örnek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Denizciliğin önemli bir sektör olduğunu ve nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akkaş, donanımlı ve deneyimli akademik kadroya sahip olduklarını kaydetti.

        SUBÜ Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Neriman Baş ise eğitimin yaşı olmadığını belirterek, Arzu Koyun'u azmi ve başarısı dolayısıyla tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Zapatero: Avrupa Türkiye'yi birliğine dahil edebilirse, medeniyet açısından...
        Zapatero: Avrupa Türkiye'yi birliğine dahil edebilirse, medeniyet açısından...
        Hakan Safi: Türkiye'nin ihracatı 10 yıl içinde 2-3 katına çıkar
        Hakan Safi: Türkiye'nin ihracatı 10 yıl içinde 2-3 katına çıkar
        'Türkiye e-ticarette kültürel ve jeopolitik avantajlara sahip'
        'Türkiye e-ticarette kültürel ve jeopolitik avantajlara sahip'
        ASELSAN CEO'su Akyol'dan "Çelik Kubbe" açıklaması:
        ASELSAN CEO'su Akyol'dan "Çelik Kubbe" açıklaması:
        'Savunma sanayinde atılan her adım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır'
        'Savunma sanayinde atılan her adım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır'
        Kriz kahini Prof. Roubini: Dünya olarak dümdüz kaosa sürükleniyoruz
        Kriz kahini Prof. Roubini: Dünya olarak dümdüz kaosa sürükleniyoruz