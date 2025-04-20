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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Sakarya'da partisinin il kongresinde konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya niyeti yok. Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:55
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Sakarya'da partisinin il kongresinde konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya niyeti yok. Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor." dedi.

        Arıkan, Erenler ilçesinde bir otelde düzenlenen partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şehri konforlu, güvenilir ve yeşil ormanlarını yok etmeden modern görünüme kavuşturacaklarını ifade etti.

        Sakarya'nın deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Arıkan, 34 bin 484 kent sakininin 1980, 109 bin 427 kişinin ise 1981-2000 yılları arasında yapılan afete dayanıksız binalarda yaşadığını aktardı.

        Arıkan, mevcut durumda olası deprem anında yaşanacakların faturasının çok ağır olacağını vurgulayarak, iktidar olmaları halinde Sakarya'da kentsel dönüşümle afete karşı dayanıklı yapılar inşa edeceklerini anlattı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Arıkan, "Gazze'de katil İsrail’in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya niyeti yok. Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor." diye konuştu.

        Gazzelilerin, ülkelerinden "hicret" adı altında gönderilmeye çalışıldığını ve Türkiye'de birilerinin dini hassasiyetler üzerinden rıza üretmeye çalıştıklarını savunan Arıkan, şöyle devam etti:

        "Diyorlar ki 'Gazzeliler hicret etsin, onlar muhacir biz ensar olalım. Gün gelir geri dönerler.' Şunu açık ve net söylüyorum; bunun adı hicret değil tehcirdir. Bu plana uymak hiç kimseyi ensar yapmaz ancak zalim yapar. Hiç kimse oturduğu yerden Gazzelilerin geleceği hakkında senaryo yazıp kendine rol biçmesin. İsrail'in hedefi sadece Gazze'yi boşaltmak değil, Türkiye'yi de içine alan bir bölgede 'Büyük İsrail’i' kurmaktır. Siyonizmin bu oyunu karşısında 'hicret' tartışmaları ancak bir algı oyunundan ibarettir. Unutmayın, Gazze'yi kanatları olmasına rağmen kuşlar bile terk etmedi."

        Partililerin yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in katıldığı kongrede tek listeyle gidilen seçimde, yeni başkan Ali Ahmet Çelik oldu.

        Arıkan, kongrenin ardından partisi tarafından Çark Caddesi'nde düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı, vatandaşlarla sohbet edip esnaf ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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