Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Bartın'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Atatürk İlkokulu'ndaki programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı seslendirildi.

Programa, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile ilçe belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Atatürk İlkokulu öğrencisi Aslıhan Civelek, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakırtaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların en iyi şartlarda en kaliteli eğitimi almayı amaçladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımız, ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için günü geldiğinde azim ve kararlılıkla sorumluluklarını yerine getirecek, milli birlik ve beraberlik, kardeşlik şuuruyla 'Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak, yaşatacak ve daha da ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden Umay Çolak ve özel öğrenci Altuğ Güçlü, şiirler okudu. Çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu yarışmalar da düzenlendi. Törenin ardından Türk Kızılay görevlileri çocuklara şeker dağıttı, protokol üyeleri öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - Kocaeli Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. Akmanşen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Akmanşen, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

- Zonguldak Zonguldak'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki resim sergisi gezildi. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki programda ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem, öğrencileri ve vatandaşları selamladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiir okunan ve halk oyunu gösterileri yapılan programda, öğrenci grupları gösteriler sundu. 23 Nisan marş ve şarkıları, öğrenciler tarafından seslendirildi. Törende, İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda eğitim gören 600 öğrenci ve 30 öğretmen zeybek oynadı. - Bartın Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk Şehir Stadı'nda devam etti. Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Kıdemli Albay Mustafa Ünal, burada askeri tören aracıyla alanda bulunanların bayramını kutladı. Öğrencilerin 23 Nisan'la ilgili şiirler okuduğu tören, çeşitli okulların halk oyunları ve sportif gösterilerinin ardından son buldu. Törene, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rufai Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - Karabük Karabük'teki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra program Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Akbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, sportif gösterilerin ardından son buldu. Törene, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - Düzce Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Bahçeşehir Spor Salonu'ndaki törende, öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri vatandaşlardan beğeni aldı. Kutlama törenine, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.