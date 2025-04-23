Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

Ligde 45 puan ve averajla 15. sırada yer alan Sakaryaspor, 27 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin İrfan Buz." ifadelerine yer verildi.

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