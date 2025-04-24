Sanal kumar bağımlılığından kurtulmada "farkındalık" ve "aile içi iletişim" önem taşıyor

MİNE YILDIRIM - Sanal kumar bağımlılığının dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını döneminde arttığına dikkati çeken uzmanlar, tedavide başarı sağlanması için kişilerde farkındalık oluşturulması ve aile içi iletişimin kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, Yeşilayın tütün ve türevleri, alkol, kumar, teknoloji ve madde bağımlılığı olmak üzere 5 temel bağımlılık üzerine çalıştığını belirtti.

Sanal kumarın "zamansız ve mekansız" bir alan olduğuna dikkati çeken Genç, bağımlılık konusunun dünyanın ortak sosyal sorunu olduğunu, Türkiye ve diğer ülkelerin bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını anlattı.

Genç, özellikle pandemi sürecinden sonra ailelerin eve kapanmasıyla internete ve sanal medyaya olan bağımlılığın arttığına değinerek, "Özellikle teknoloji bağımlılığının yoğunlaştığını, bu sürecin arkasından yetişkinler ve özellikle gençlerimizde ciddi şekilde sanal kumar bağımlılığı oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

Sosyal problem yaşayan veya çalışma hayatında başarılı olamayan insanların, dijital platformlar aracılığıyla erken yaşta zengin olma ve kısa sürede küçük bedellerle büyük meblağlar kazanma düşüncesiyle hareket ettiğini anlatan Genç, kolay erişim sayesinde insanların sanal kumara teşvik edildiğini kaydetti. Genç, kişilerin çalışma hayatındaysa daha fazla kazanmak, değilse çalışmadan kazanmak için bu yola başvurduğunu dile getirerek, "Çok fazla şey elde etmek yönlendirmesiyle sevimli hale getiriyor. Bağlayıcı etkileri dikkate aldığımızda bir müddet sonra çocuklar ve gençler kumar alışkanlığıyla karşı karşıya kalıyor." dedi. - Sosyal sorunlar yaşayan bireyler bağımlılığa yöneliyor Genç, kumar oyunları oynandığı sırada beyinden salgılanan dopaminin kişiyi parayı elde etme hazzını yakalamaya yönlendirdiğini, bir süre sonra da bağımlılığın ortaya çıktığını anlattı. Psikolojik ve ekonomik sorun yaşayan bireyler ile hayatın anlamını yakalayamamış çocukların bu bağımlılık türüne daha hızlı yakalandığını belirten Genç, ufak ufak kaybetmeye başlayan kişilerde tekrar kazanma arzusu doğduğunu, bir müddet sonra farkına varmadan milyonları kaybettiklerini söyledi.

Genç, depresyon, kaygı bozuklukları, yalnızlık korkusu, stres, aile içi ilişki bozuklukları ve çalışma hayatında problemler yaşayan bireylerin bu alana kaydığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Reklamlar, teşvikler ve kaybettiği birikimleri tekrar kazanma arzusu var. Mesela çalışma hayatında bulunuyor, işleri de iyi ilerliyor. İşleri bozulup iflasla karşı karşıya kalıyor, orada kaybettiği birçok birikimi sanal kumar yöntemiyle daha hızlı kazanabileceğini zannediyor. Bu alana giriyor, bir müddet sonra da işin içinde kalıyor." Sanal kumar bağımlılığının birtakım belirtileri olduğundan bahseden Genç, bunlardan bazılarının yalan söyleme, sürekli kumarı düşünme, kontrolü kaybetme, ilişkilerin bozulması, kendini yalnız hissetme ve hayalperestlik olduğunu kaydetti. Genç, sanal kumar bağımlılığının tedavi edilebilir beyin hastalığı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle bunun bir problem olduğunun farkına varmak lazım. Kumar oynamanın problem olduğunu, buradan kazanç edilemeyeceğini mutlaka kabul etmek ve bununla bağlantı kurulan tüm alanlarla ilişkiyi kesmek gerekiyor. Üye olunan sitelere girilmemeli, erişim engellenmeli ve bütçe kontrolü başkasına verilmeli. Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvurarak ücretsiz tedavi alabilirler. Böyle bir alana girildiğinde kurtulmak mümkündür."