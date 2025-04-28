Karikatür sanatçısı memleketi Sakarya'da sergi açtı

Karikatür sanatçısı Yakup Aksoy, Sakarya'nın Karasu ilçesinde sergi açtı.

İlçedeki bir kitap-kafede açılan sergiyi birçok vatandaş gezdi.

Aksoy, gazetecilere, ilçede esnaflık yaptığını, market sektöründe çalıştığını ve profesyonel iş hayatında genel müdürlük görevlerinde bulunduğunu belirterek, 1980'den itibaren birçok dergide karikatürlerinin yayınlandığını anlattı.

Oğuz Aral ve Semih Balcıoğlu gibi ustalardan dersler aldığını ifade eden Aksoy, "Karasu Belediyesi'nin halka kazandırdığı ANKA Kitap-Kafe'ye farkındalık oluşturmak ve deneyimlerimi aktarmak için sergi açtım." diye konuştu.

Sergiyi gezen Tuna Vildan Kayhan da ilçede başarılı bir serginin olmasının kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Ayşenur Yavuzyiğit de sergiyi güzel bulduğunu belirterek, "Belediyemizin böyle çalışmalara yer vermesi ve daha fazla desteklemesi temennimiz." dedi.