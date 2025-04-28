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        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:08
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        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 zanlı gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Küçücek Mahallesi Mudurnu Çayı kenarında dün akşam saatlerinde iki grup arasında gürültü konusundan tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Z.B, İ.Y'yi silahla bacağından yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Y.B. de silahla elinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar İ.Y. ve Y.B, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.B, O.Y. ve E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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