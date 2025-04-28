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        Sakarya'da "Erken Tanı Kurtarır" projesi kapsamında eğitim verildi

        Sakarya'da "Erken Tanı Kurtarır" projesi kapsamında gönüllülere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:24
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        Sakarya'da "Erken Tanı Kurtarır" projesi kapsamında eğitim verildi
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        Sakarya'da "Erken Tanı Kurtarır" projesi kapsamında gönüllülere eğitim verildi.

        Avrupa Dayanışma Programı (ESC30) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, "Erken Tanı Kurtarır (Early Diagnosis Saves)" projesi Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER), Sakarya Üniversitesi Genç Ofis ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülüyor.

        Sakarya Üniversitesi Genç Ofis'te gerçekleştirilen programda 30 genç gönüllü, kanserde erken teşhisin önemi konusunda eğitim aldı. Eğitimlerin ardından 30 gönüllü, 3 bin kişiye sahada erken tanının önemini anlatacak.

        KANSERDER Başkanı Nihal Akar, gazetecilere, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

        Hazırladıkları projenin kabul edildiğini belirten Akar, "Eğitim sonra eğitmen sertifikaları kendilerine takdim edilecek. Bu sertifikalar akabinde aralık ayına kadar 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda gençlik ve akran eğitimi. Genç bu eğitimi alıyor ve karşısındaki arkadaşına, çevresine bunu anlatacak." ifadelerini kullandı.

        Derneğin yönetim kurulu üyesi Mahmut Kılıç da projeye ilişkin bilgi verdi.

        Eğitim alan üniversite öğrencileri Nadire Konyalı, Emin Karasu ve Ülkü Tuna da erken teşhisin önemini insanlara ulaştırmak için projede yer aldığını belirterek, alanında uzman kişilerden önemli bilgiler edindiklerini kaydetti.

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