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        Sakarya'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:07
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        Sakarya'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaymakamlık, Kocaali Belediyesi ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen program kapsamında kaymakamlık bahçesinde bir araya gelen öğrenciler ve protokol üyeleri, mehteran eşliğinde ilçe meydanına yürüdü.

        Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve ilçe protokolü, öğrenciler tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda hazırlanan "Kut'ül Amare Resim ve Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

        Kaymakam Koç, burada yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare'nin, Çanakkale Zaferi'nin ardından alınan en büyük zaferlerden biri olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi'nden sonra o dönemin savaş şartları içerisinde bu millete özgürlüğünü ve dünyada varlığını devam ettirmek için umut olmuştur. Bu umudu Çanakkale'den sonra Halil Kut Paşa ele geçirdiği 13 bin askerle bütün dünyaya bu milletin hiçbir zaman esir alınamayacağını haykırmıştır." ifadelerini kullandı.

        Yüzücü de tarihin altın sayfalarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde, ecdadın kahramanlık destanıyla bir kez daha gurur duyduklarını dile getirdi. Zaferin tarihçesi ve zorluklarından bahseden Yüzücü, "Bugün bizler bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kut'ül Amare'de ve nice cephede canını ortaya koyan o kahramanlara borçluyuz." dedi.

        Konuşmaların ardından zeybek oynandı, mehteran gösterisi sunuldu ve şiirler okundu. Kutlamalar, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        - Kut'ül Amare Zaferi

        Birinci Dünya Savaşı'nda Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Tümeni Bağdat'a ilerlerken, 22-23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni kaybedip geri çekildi ve 3 Aralık'ta Irak'ın doğu kesiminde, Dicle Nehri kıyısında yer alan Kut kasabasına sığındı.

        Bunun üzerine 6. Ordu'nun komutanlığına atanan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Albay Sakallı Nurettin Paşa'nın birlikleri, 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı.

        İngilizler, Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki Tigris Kolordusu ile hücuma geçti ancak 6 Ocak'ta Şeyh Saad Muharebesi'nde 4 bin askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede Türk ordusuna "geri çekilme" emrini veren 9. Kolordu Komutanı Miralay Nurettin Paşa ise görevinden alındı, yerine Halil Paşa getirildi.

        İngiliz ordusu, 13 Ocak 1916'da Vadi Muharebesi'nde 1600, 21 Ocak 1916'da Hannah Muharebesi'nde de 2 bin 700 asker kaybıyla geri püskürtüldü. Mart başında tekrar taarruza geçen İngilizler, 8 Mart 1916'da Sabis mevkisinde Albay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum etti fakat 3 bin 500 asker kaybederek geri çekildi. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledildi.

        19 Nisan 1916'da Bağdat'taki karargahında tifüsten ölen Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın yerine 6. Ordu Komutanlığına atanan Halil Paşa, 29 Nisan'da General Charles Townshend komutasındaki 13 general, 481 subay ve 13 bin 300'den fazla İngiliz askerini teslim aldı.

        İngiliz tarihçi James Morris'in "Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi" olarak tanımladığı "Kut'ül Amare Zaferi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olarak kayda geçti.

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