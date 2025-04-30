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        Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 08:47 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:50
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        Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Erenler kesiminde tır, 2 otomobil ve cipin karıştığı kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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