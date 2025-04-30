Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Erenler kesiminde tır, 2 otomobil ve cipin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
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