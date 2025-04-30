Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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