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        Sakarya Valiliğinden bakım merkezi haberlerine ilişkin açıklama

        Sakarya Valiliği, Fatma Hamit Atay Otizm Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:50
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        Sakarya Valiliğinden bakım merkezi haberlerine ilişkin açıklama
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        Sakarya Valiliği, Fatma Hamit Atay Otizm Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, A. Musti'nin merkezde bakım ve koruma altında bulunduğu, epilepsi ve otizm tanılarıyla takip edildiği, daha önce geçirdiği pnömonilere bağlı akciğer hassasiyetinin geliştiği ve uzun süredir çeşitli sağlık problemleri yaşadığının bilindiği belirtildi.

        A. Musti'nin öz bakım becerilerinin sınırlı olduğu ve enfeksiyonlara açık bünyeye sahip olduğu için sık sık sağlık kuruluşlarına sevk edildiği, bu durumun sağlık kayıtlarında yer aldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Son olarak 26 Nisan gecesi ateş, halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle hastaneye sevk edildiği, burada pnömoni tanısı konulduğu ve ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı tespit edilmiştir. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen A. Musti'nin 1 Mayıs gece yarısı organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bireyin rahatsızlandığı anda ailesine derhal bilgi verildiği, ailenin ivedilikle hastaneye ulaştığı ve süreçle ilgili herhangi bir şikayetlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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