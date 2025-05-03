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        Sakarya'da dede mesleği bisiklet tamirciliğini 63 yıldır sürdürüyor

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan Halil Özcan, dede mesleği bisiklet tamirciliğini 63 yıldır devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:58
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        Sakarya'da dede mesleği bisiklet tamirciliğini 63 yıldır sürdürüyor
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan Halil Özcan, dede mesleği bisiklet tamirciliğini 63 yıldır devam ettiriyor.

        Dede mesleğine ilkokul zamanlarında başlayan 73 yaşındaki Özcan, işin inceliklerini babası Salih Özcan'dan öğrendi.

        Mesleği sayesinde 4 çocuğunu okutup evlendiren Özcan, Gündoğan Mahallesi'ndeki iş yerinde bisiklet tamirciliğini torunlarına öğretiyor.

        Halil Özcan, AA muhabirine, mesleğe 10 yaşındayken babasının yanında başladığını söyledi.

        Özcan, 63 yıldır severek yaptığı işinden geçimini sağladığını belirterek, "Bu mesleği babamdan öğrendim, dedem de bisikletçiydi. Çırak bulamadığım için torunlarıma bu mesleği öğretiyorum ve onlara bırakmak istiyorum. Buradaki atölyemde bisikletlerin tüm tamir işlerini yapıyorum. Yırtık lastik, bozuk pedal ve kırık bisiklet koltukları gibi hepsini onarıyorum." ifadelerini kullandı.

        Nuri Bahadır da 45 yıldır bisikletlerini tamir için Özcan'a getirdiğini aktararak, "Eskiden yollar taşlıydı. Lastiğimiz çok patlardı, zincirimiz atardı. Getiriyorduk sağ olsun tamir edip bize veriyordu. İlçemizde başka tamirci de yok. Dededen babaya, babadan toruna... Şu anda torunu yanında çalışıyor." diye konuştu.

        Gündoğan Mahalle Muhtarı Birol Şengün ise Özcan'ın deden kalma mesleği torunlarına aktarmaya çalıştığını belirterek, "Sağ olsun ilçemizde de ahilik anlamında dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, efendiliğiyle bizlerine örnek olmuş bir abimizdir." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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