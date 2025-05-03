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        Sakarya'dan ilk 4 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:26
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        Sakarya'dan ilk 4 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat
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        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sakarya ocak-nisan döneminde ülke ihracatına yüzde 2,11 katkı sundu.

        Yılın ilk 4 ayında 129 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Manisa'nın ardından 8. sıradaki yerini korudu.

        Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 84 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kent, Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinden 1 milyar 324 milyon 921 bin dolar dış satım yaptı.

        Otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler, 58 milyon 533 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 31 milyon 916 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 26 milyon 926 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 23 milyon 99 bin dolarla çelik sektörü olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-nisan döneminde kentten en fazla ihracat, 217 milyon 573 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

        Fransa'yı, 205 milyon 339 bin dolarla Polonya, 150 milyon 817 bin dolarla Birleşik Krallık, 148 milyon 796 bin dolarla İspanya, 132 milyon 197 bin dolarla İtalya, 109 milyon 627 bin dolarla Almanya takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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