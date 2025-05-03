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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerlere çarparak makaslayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:27
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerlere çarparak makaslayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.A'nın kullandığı 41 AGN 054 plakalı tır, Akyazı geçişi Vakıf Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makasladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık personelince tedbir amaçlı muayene edildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın yoldan kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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