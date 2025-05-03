Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın yoldan kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerlere çarparak makaslayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

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