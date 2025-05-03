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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:09
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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        İnönü Mahallesi'nde B.F.Y'nin (18) kullandığı 54 AIE 821 plakalı motosiklet ile E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.F.Y. ile beraberindeki M.C.K. (18), sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hafif ticari aracın kadın sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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