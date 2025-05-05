Sakarya'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Su tankerinin sürücüsü Erol, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarıldı.

Çarpışmanın ardından su tankeri devrilerek ters dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karasu-Adapazarı yolunda seyir halinde olan Ömür Erol yönetimindeki 54 TN 158 plakalı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait su tankeri, Karapınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ACM 791 plakalı otomobille çarpıştı.

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