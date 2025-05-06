Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K. (45) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 10 el yapımı patlayıcı, 5,5 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2 kazma, 3 hilti, 2 kürek, 3 elektrik kablosu, jeneratör, balyoz, yeraltı görüntüleme cihazı, mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve patlayıcı olduğu değerlendirilen maddeler, Patlayıcı Madde İmha Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından imha edildi.