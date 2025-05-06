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        Yeşilay, "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025"te stant açtı

        Yeşilay Sakarya Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından gerçekleştirilen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" kapsamında açtığı standa öğrencilere ve iş dünyası temsilcilerine bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:42
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        Yeşilay, "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025"te stant açtı
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        Yeşilay Sakarya Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından gerçekleştirilen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" kapsamında açtığı standa öğrencilere ve iş dünyası temsilcilerine bilgilendirme yaptı.

        Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, her sene düzenlenen kariyer zirvesine aktif olarak katılım sağladıklarını söyledi.

        Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) tanıttıklarını aktaran Genç, "Yeşilay'ın logosunun her yerde bulunmasında fayda var. Bu tür sosyal etkinliklerde stant açmamız hem gönlümüzden geçen hem de zorunluluklarımızdan birisi. Bu vesileyle burada 5 temel bağımlılık konusunu katılımcılara aktif ve canlı olarak aktarıyoruz. Amacımız bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak." dedi.

        Genç, ağırlıklı olarak öğrenciler başta olmak üzere standa ziyarete gelen gelmeyen herkese ulaşmaya çalıştıklarını ve broşürler dağıttıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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