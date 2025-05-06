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        Sakarya'da tankerin devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait su tankerinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:31
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        Sakarya'da tankerin devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait su tankerinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.

        SASKİ personeli Ömür Erol'un cenazesi, Aziziye Mahallesi'ndeki Merkez Cami'ye getirildi.

        Erol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Aziziye Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, SASKİ Karasu-Kocaali Bölge Müdürü Ömer Babalıoğlu ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Karasu-Adapazarı yolunda dün, Ömür Erol yönetimindeki 54 TN 158 plakalı SASKİ'ye ait su tankeri, Karapınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ACM 791 plakalı otomobille çarpışmıştı.

        Devrilen tankerde sıkıştığı kabinden ekiplerce çıkarılan Erol, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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