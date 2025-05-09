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        Sakarya'dan kısa kısa

        Yeşilay Sakarya Şubesince Karasu ilçesinde bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:04
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Yeşilay Sakarya Şubesince Karasu ilçesinde bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla stant kuruldu.

        Atatürk Bulvarı'nda kurulan stantta, Yeşilay Karasu İlçe Temsilcisi Bayram Turhan ile sosyal hizmet uzmanı Cengizhan Yazıcı tarafından vatandaşların bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirilmesinin yanı sıra broşür ve dergi dağıtıldı.

        Turhan, AA muhabirine, Yeşilay'ın 7'den 70'e herkese hitap ettiğini belirterek, "İlçede Yeşilayı tanıtmak istedik. Aynı zamanda bağımlılık tehlikelerine karşı tedbiren de bu standı açtık." dedi.

        Günümüzde özellikle dijital bağımlılığın tehlikeli seviyede olduğuna işaret eden Turhan, "Bizler bunun önüne geçmek için bizzat okullara giderek çalışmalar yürütüyoruz. Üst yaşlara yönelik ise hem dijital bağımlılık hem de madde bağımlılığı üzerine seminerler veriyoruz." diye konuştu.

        Yazıcı da Yeşilayın, 1920'den itibaren bağımlılıkla mücadele ettiğini dile getirerek, teknoloji, tütün, madde, alkol ve kumar bağımlığından korumak amaçlı stantlar kurarak vatandaşı bilgilendirdiklerini kaydetti.

        - Pamukova'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Pınarlıbacı Ortaokulunda kurulan parkurda öğrencilere trafik ışıkları, işaret levhaları ve yaya geçitleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Öğrencilere jandarma trafik araçları da tanıtıldı.

        Etkinliğe katılan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mesut Kiraz ise trafikte görünürlüğü artırmak amacıyla traktör römorklarına reflektör taktı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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