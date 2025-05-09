Sakarya'dan kısa kısa

Yeşilay Sakarya Şubesince Karasu ilçesinde bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla stant kuruldu.

Atatürk Bulvarı'nda kurulan stantta, Yeşilay Karasu İlçe Temsilcisi Bayram Turhan ile sosyal hizmet uzmanı Cengizhan Yazıcı tarafından vatandaşların bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirilmesinin yanı sıra broşür ve dergi dağıtıldı.

Turhan, AA muhabirine, Yeşilay'ın 7'den 70'e herkese hitap ettiğini belirterek, "İlçede Yeşilayı tanıtmak istedik. Aynı zamanda bağımlılık tehlikelerine karşı tedbiren de bu standı açtık." dedi.

Günümüzde özellikle dijital bağımlılığın tehlikeli seviyede olduğuna işaret eden Turhan, "Bizler bunun önüne geçmek için bizzat okullara giderek çalışmalar yürütüyoruz. Üst yaşlara yönelik ise hem dijital bağımlılık hem de madde bağımlılığı üzerine seminerler veriyoruz." diye konuştu.

Yazıcı da Yeşilayın, 1920'den itibaren bağımlılıkla mücadele ettiğini dile getirerek, teknoloji, tütün, madde, alkol ve kumar bağımlığından korumak amaçlı stantlar kurarak vatandaşı bilgilendirdiklerini kaydetti.