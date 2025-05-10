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        Sakarya'da su samuru fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:24
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        Sakarya'da su samuru fotokapanla görüntülendi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi.

        İlçede doğa araştırması yapan Furkan Eren, yaban hayatını görüntülemek ve kayıt altına almak için Sakarya Nehri'nin kenarına fotokapan yerleştirdi.

        Fotokapanla su samuru görüntülendi.

        Furkan Eren, AA muhabirine, su samurlarının gece aktif olduğunu belirterek, "Sakarya Nehri kenarına yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmamızın ilkinde su samuru görüntülemeyi başardık. Ayrıca kaya sansarı ve çakal da görüntüledik. Görüntülediğimiz su samuru, nesli tükenmekte olan bir tür." diye konuştu.

        Görüntülenen su samurunun gece aktif bir tür olduğunu, gündüz ise nadir görülebildiğini aktaran Eren, "Bu türü ancak gece fotokapanla görebilirsiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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