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        Sakarya Valiliğinden dolandırıcılığa karşı uyarı

        Sakarya Valiliği, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:58
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        Sakarya Valiliğinden dolandırıcılığa karşı uyarı
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        Sakarya Valiliği, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde valimiz ve vali yardımcılarımız adına arayarak yardım talebinde bulunan kişiler olduğu yönünde şikayetler alınmaktadır. Bu şekilde bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamamaları konusunda dikkatli olmaları, bu tür durumlarda karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi veya emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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