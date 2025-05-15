Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Fabrikada yapılan aramada, boş makaron üretiminde kullanılan makine ve kompresör, 3 milyon 820 bin boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 adet rulo filtre kağıdı ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye ilçesinde bir fabrikaya operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.