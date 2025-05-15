Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor

        Sakarya'da hayata geçirilecek 19,5 kilometrelik 13 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da hayata geçirilecek 19,5 kilometrelik 13 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamen öz kaynaklarla gerçekleştirilen, şehir hastanesi ile gar meydanı arasında hizmete girecek metrobüs hattının tamamlanan 4 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışmalarına, Camili ile Yazlık kavşağı arasındaki 9 kilometrelik kısmında ise üstyapı için işlemlere başlandı.

        Projenin 4 kilometrelik ilk etabında 40 iş makinesi ve 50 personelle sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ikinci etap olan 5 kilometrelik kısımda ise kazı ve dolgu çalışmaları yürütüyor. İkinci etaptaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'de ilk kez belediyenin öz kaynaklarıyla metrobüs hattı inşa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "19,5 kilometre 13 istasyondan oluşan metrobüs hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan duraklar, altyapı deplase çalışmaları, köprü ve menfez imalatları sürerken bir yandan da hazır olan kısımlarının asfaltını atıyoruz. Burada en önemli husus; hattın altyapısını, üstyapısını, asfaltını, sanat yapılarını ve duraklar dahil olmak üzere tamamını Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla yapıyor olmasıdır. Bu hattın her santimetrekaresinde Büyükşehir Belediyesinin emeği var."

        Sakarya'nın İstanbul'un ardından metrobüsün hizmet vereceği ikinci şehir olacağını aktaran Alemdar, vatandaşlara hızlı, güvenli ve uygun seyahat imkanı sunmak ve şehir merkezi ile Yenikent bölgesini birbirine bağlamak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Eski sevgilisini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Eski sevgilisini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama
        Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama
        Sakarya'da berbere giden JASAT dedektifi, aynadan fark ettiği hükümlüyü yak...
        Sakarya'da berbere giden JASAT dedektifi, aynadan fark ettiği hükümlüyü yak...
        Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda yakalana...
        Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda yakalana...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
        Sakarya'da 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Sakarya'da 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi