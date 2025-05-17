Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        AK Parti Ferizli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Ferizli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir davet salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ve partililer katıldı.

        Programda konuşan Alemdar da her ilçeye hizmet götürdüklerini belirterek, vatandaş ve muhtarlardan gelen talepleri değerlendirerek çalışma yaptıklarını anlattı.

        Tever, tüm kadrolarıyla sahada olduklarını belirterek, yapılan çalışmaları vatandaşlara anlattıklarını kaydetti.

        Milletvekilleri Bayraktar, Kocacık ve Kaya ise TBMM'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        - Ferizli Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Çakır seçildi

        Ferizli İlçe Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muzaffer Çakır seçildi.

        Ferizli Belediyesi Çamlık Sosyal Tesisi'nde, derneğin 4. Olağan Kongresi düzenlendi.

        Kongrede oyların tamamını alan Çakır dernek başkanlığına getirildi.

        Burada konuşan Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, muhtarların devlet kurumları ile vatandaş arasındaki "hizmet köprüsü" görevini gördüğünü, belediye olarak yaptıkları çalışmalarda muhtarlarla fikir alışverişinde olduklarını söyledi.

        Ata, göreve seçilen Çakır ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

        Çakır da kongreye katılanlara ve muhtarlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
        Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
        Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu
        Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu
        Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
        Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
        Sahibi olduğu iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Sahibi olduğu iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Sakarya'da havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
        Sakarya'da havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
        Sakarya'da emekliye ayrılan 41 yıllık eğitimciye duygulandıran veda
        Sakarya'da emekliye ayrılan 41 yıllık eğitimciye duygulandıran veda