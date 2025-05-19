Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da devrilen otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:04 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da devrilen otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        O.D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, D-140 kara yolu Beldibi Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ile yolcu E.Ç, B.Ü. ve 19 aylık Ö.A.Ü. bebek Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey

        Benzer Haberler

        Arılar çam ağacına oğul yaptı
        Arılar çam ağacına oğul yaptı
        Kamyonet cipe arkadan çarptı; 2 yaralı
        Kamyonet cipe arkadan çarptı; 2 yaralı
        Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı k...
        Sakarya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı k...
        Sakarya'da ağaçların sağlığı akustik tomografiyle takip ediliyor
        Sakarya'da ağaçların sağlığı akustik tomografiyle takip ediliyor
        Hendek'te seyir halinde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne iş...
        Hendek'te seyir halinde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne iş...