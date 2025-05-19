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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:15
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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 71 Iskandarlı), Fethi Özer (Dk. 83 Aleksic), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul (Dk. 83 Onur Ulaş), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 68 Balburdia), Liço, Hasani, Mukairu, Babacar (Dk. 71 Hüsamettin Yener)

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 81 Faruk Can Genç), Mulumba (Dk. 89 Sergen Piçinciol), Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk. 46 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Mehmet Özcan), Messaoudi, Diony (Dk. 81 Paixao)

        Goller: Dk. 12 Diony, Dk. 47 Murat Cem Akpınar, Dk. 60 Messaoudi (Penaltıdan), Dk. 88 Paixao (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 27 Hasani (Geosis Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 50 Mulumba, Dk. 50 Hakan Bilgiç, Dk. 90+2 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 57 Fethi Özer (Geosis Boluspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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