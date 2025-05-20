Sakarya'dan kısa kısa

Ferizli'de ortaokul öğrencileri, projelerini TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi.

Gölkent Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini yansıttığı projeler sergilendi.

Öğrenciler, hazırladığı 16 projeyi, stantları ziyaret edenlere tanıttı.

Fuarının açılış törenine Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Milli Eğitim İlçe Müdürü Soner Yılmaz, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

- Sakaryalı arıcılar, "Dünya Arı Günü"nü öğrencilerle kutladı

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, "Dünya Arı Günü"nü öğrencilerle kutladı.

Arıların önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Hendek ilçesi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, öğrencilerin arıyla, çiçekle, balla ve Dünya Arı Günü ile alakalı resim yapıp şiirler yazdığını belirterek, "Burada dereceye girenlere ödüllerini verdik. Dünya Arı Günü'nde arıya ve bala dair bilgilendirmeler yaptık." dedi.