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        Sakarya'dan kısa kısa

        Ferizli'de ortaokul öğrencileri, projelerini TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:15
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Ferizli'de ortaokul öğrencileri, projelerini TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi.

        Gölkent Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini yansıttığı projeler sergilendi.

        Öğrenciler, hazırladığı 16 projeyi, stantları ziyaret edenlere tanıttı.

        Fuarının açılış törenine Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Milli Eğitim İlçe Müdürü Soner Yılmaz, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        - Sakaryalı arıcılar, "Dünya Arı Günü"nü öğrencilerle kutladı

        Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, "Dünya Arı Günü"nü öğrencilerle kutladı.

        Arıların önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Hendek ilçesi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi.

        Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, öğrencilerin arıyla, çiçekle, balla ve Dünya Arı Günü ile alakalı resim yapıp şiirler yazdığını belirterek, "Burada dereceye girenlere ödüllerini verdik. Dünya Arı Günü'nde arıya ve bala dair bilgilendirmeler yaptık." dedi.

        Arıcılar Günü'ne dair resim çizen Ecrin Koşar, arıları tanıdıklarını, bilgi aldıklarını anlatarak, "Arıların çok önemli olduğunu öğrendim. Bal yaptıklarına, balların bizim için çok iyi olduğuna, her hastalığa iyi geldiğini öğrendim." diye konuştu.

        Programın sonunda Sakarya Arıcılar Birliği tarafından öğrencilere bal dağıtıldı, ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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