Sakarya'da eski tarihli ürünlerden yapılmış 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir işletmede usulsüz olarak peynir üretildiği duyumu üzerine Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu işletme gözlenmeye başlandı.

İşletmenin camlarının içeriden karartılarak üretim faaliyetlerinin gizlenmeye çalışıldığı, personel giriş ve çıkışları ile malzeme indirme-yükleme işlemlerinin hava karardıktan sonra yapıldığı, malzeme indirme-yükleme esnasında araçların işletmenin giriş kapısına tamamen yanaştırılmak suretiyle faaliyetlerinin anlaşılmaması için çaba gösterildiği tespit edildi.

Pamukova Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda işletmede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

Yapılan incelemede işletmede peynir üretmek için süt kullanılmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin toplanarak tekrar kaşar peyniri üretildiği anlaşıldı.