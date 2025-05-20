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        Sakarya'da eski tarihli ürünlerden yapılmış 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:29
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        Sakarya'da eski tarihli ürünlerden yapılmış 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir işletmede usulsüz olarak peynir üretildiği duyumu üzerine Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu işletme gözlenmeye başlandı.

        İşletmenin camlarının içeriden karartılarak üretim faaliyetlerinin gizlenmeye çalışıldığı, personel giriş ve çıkışları ile malzeme indirme-yükleme işlemlerinin hava karardıktan sonra yapıldığı, malzeme indirme-yükleme esnasında araçların işletmenin giriş kapısına tamamen yanaştırılmak suretiyle faaliyetlerinin anlaşılmaması için çaba gösterildiği tespit edildi.

        Pamukova Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda işletmede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

        Yapılan incelemede işletmede peynir üretmek için süt kullanılmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin toplanarak tekrar kaşar peyniri üretildiği anlaşıldı.

        Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletme sahibine onaysız faaliyet göstermekten 210 bin 622 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

        Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

        Yapılan araştırmada, işletme sahibinin çok sayıda sabıka kaydının olduğu, kendisine çeşitli tarihlerde onaysız gıda malzemesi üretmek ve satmak suçlarından defalarca idari para cezası yazıldığı fakat üzerinde kayıtlı herhangi bir mal ve para olmadığından cezaların tahsil edilemediği anlaşıldı.

        Öte yandan mart ayında Alo Gıda (174) hattına gelen ihbarda bir şarküteriden alınan kaşar peynirinden yabancı cisim çıktığı belirtilmişti. İhbar sonrası yapılan incelemede içinden eldiven çıkan kaşar peynirinin söz konusu işletmede üretildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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