Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:59 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

        Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılıyor.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

        Ekipler, araçların kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Sakarya TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Sakarya TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Sakarya'da 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Sakarya'da 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tut...
        Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tut...
        Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 4 ilçede 6 gözaltı
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 4 ilçede 6 gözaltı
        Refüje çarparak yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
        Refüje çarparak yan yatan tırın sürücüsü yaralandı