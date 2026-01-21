Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılıyor. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, araçların kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.