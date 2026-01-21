Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen şüphelinin kullandığı otomobili takibe aldı.
Ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, çanta içerisinde poşetlere sarılmış halde 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Y. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
