Sakarya'da ticari taksinin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağır yaralanan taksi şoförü M.D, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ticari taksi şoförü M.D. ile takside yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.

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