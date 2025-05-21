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        Makine sektörü Sakarya'da düzenlenecek zirvede buluşacak

        Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenecek "Makina Zirvesi" sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:28
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        Makine sektörü Sakarya'da düzenlenecek zirvede buluşacak
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        Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenecek "Makina Zirvesi" sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

        SAMİB'den yapılan açıklamaya göre, yarın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenecek zirvede, makine ve makine aksamları imalat sektöründeki son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir üretim politikaları, verimlilik artırma yöntemleri ve inovasyon stratejileri masaya yatırılacak.

        Sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik öngörüler ve küresel rekabet koşulları da zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

        Açılış programının ardından "Nitelikli İş Gücü", "Verimlilik", "İnovasyon" ve "Sürdürülebilirlik" panellerinde sektörün deneyimli isimleri bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

        Zirve, Türkiye'nin sanayi üretimine ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı, sektör paydaşları arasında güçlü işbirliği ve bilgi alışverişi ortamı oluşturmayı hedefliyor.

        Zirvede, gençlerin sektöre kazandırılması amacıyla SAMİB ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın sonuçları ve sektöre yansımaları da ele alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar, kuruluşlarının 15'inci yılında "Katma Değerli İmalatın Merkezi: KADİM Sakarya" vizyonuyla düzenledikleri zirveyle sektörün geleceğine ışık tutmayı, yenilikçi fikirleri ve işbirliklerini teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Kar, Sakarya'nın ve ülkenin makine imalatındaki gücünü daha da ileriye taşıyacak buluşmada, sektörün paydaşlarını bir arada görmekten büyük heyecan duyacaklarını belirtti.

        Sadece Sakarya'da değil, ulusal ve uluslararası alanlarda makine imalat sektörünün gelişimine yönelik önemli projeler yürüten, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması gibi girişimlere öncülük eden SAMİB, yeşil ve dijital dönüşüm konularında da aktif rol oynuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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