Makine sektörü Sakarya'da düzenlenecek zirvede buluşacak

Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenecek "Makina Zirvesi" sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

SAMİB'den yapılan açıklamaya göre, yarın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenecek zirvede, makine ve makine aksamları imalat sektöründeki son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir üretim politikaları, verimlilik artırma yöntemleri ve inovasyon stratejileri masaya yatırılacak.

Sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik öngörüler ve küresel rekabet koşulları da zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Açılış programının ardından "Nitelikli İş Gücü", "Verimlilik", "İnovasyon" ve "Sürdürülebilirlik" panellerinde sektörün deneyimli isimleri bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

Zirve, Türkiye'nin sanayi üretimine ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı, sektör paydaşları arasında güçlü işbirliği ve bilgi alışverişi ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Zirvede, gençlerin sektöre kazandırılması amacıyla SAMİB ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın sonuçları ve sektöre yansımaları da ele alınacak.