Sakarya'da yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı

Hastaneye kaldırılan polis memuru Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Karapürçek Emniyet Amirliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İddiaya göre, Karapürçek ilçesinde düzenlenen Gürcü Kafkas Şenliğinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancasından çıkan mermi, alanda çevik kuvvet takviye ekibi olarak görevli Ö.K'nin omuzuna isabet etti.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, havaya ateş açan bir kişinin tabancasından çıkan yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı.

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