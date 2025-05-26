Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, havaya ateş açan bir kişinin tabancasından çıkan yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, havaya ateş açan bir kişinin tabancasından çıkan yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı.

        İddiaya göre, Karapürçek ilçesinde düzenlenen Gürcü Kafkas Şenliğinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancasından çıkan mermi, alanda çevik kuvvet takviye ekibi olarak görevli Ö.K'nin omuzuna isabet etti.

        Hastaneye kaldırılan polis memuru Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Karapürçek Emniyet Amirliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Evden 280 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı
        Evden 280 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Düğünde tavuklu pilav yiyen 22 kişi zehirlendi
        Düğünde tavuklu pilav yiyen 22 kişi zehirlendi
        Pamukova'da seyir halindeki TIR alev aldı
        Pamukova'da seyir halindeki TIR alev aldı
        İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan'ın oğlu evlendi
        İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan'ın oğlu evlendi
        Akyazı'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Akyazı'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı