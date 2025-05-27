Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, daha önce çeşitli müsabakalarda derece yapmış ve milli sporculardan oluşan 170'e yakın sporcu katıldı.

        Final müsabakalarının sona ermesinin ardından wushunun "taolu" ve "sanda" branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları, başarı sıralamasında üstlerde yer alan üniversitelere ise kupaları verildi.

        Sanda 17-28 Büyükler Erkek kategorisinde 65 kiloda birinci olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sporcusu Fatih Buğra Mirza, zorlu mücadele sonucu başarıya ulaştığını belirterek, arkadaşlarına ve çalıştırıcılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Dünya şampiyonalarında da yer almak istediğini dile getiren Mirza, "İmkanımız olup yurt dışındaki maçlara gidebilirsek orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde spor uzmanı olarak çalışan Muhammet Ümit Bektaş da 10 sporcuyla geldikleri şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandıklarını kaydetti.

        Farklı bölümlerden öğrencilerin derece aldığını, bundan gurur duyduğunu belirten Bektaş, "Bir sene boyunca farklı turnuvalara da katıldık fakat bu turnuva için büyük emekler harcadık. Sporcularımı tebrik ediyorum. Üniversitenin beden eğitimi fakültesi yok. Yarışmaya farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimizle katılım gösterdik. Maliye, iletişim, iktisat, banka ve sigorta gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizle geldik. Öğrencilerimiz burada bizleri gururlandırdılar." diye konuştu.

        Sanda 17-28 Büyükler Kadın kategorisinde 60 kiloda birinci olan Ordu Üniversitesinden milli sporcu Berna Tut ise iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

        "Antrenmanlarımızı yoğun şekilde yapıyoruz. Bizim için hazırlık maçı gibi oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayla inşallah ülkemizi ve bayrağımızı güzel şekilde temsil edeceğiz. 14 yıldır spor yapıyorum, benim için her maç bir tecrübe. Dünya şampiyonluğum olsa da karşımdaki rakip ve maç önemli oluyor. Her maçımda rakibimle sarılarak ayrıldık. 15'inci Türkiye şampiyonluğumu aldım. Şampiyon olmak kolay değil ama şampiyonluğu korumak çok zor. O yüzden bunun için daha çok çalışmam gerekiyor."

        Aynı kategoride 56 kiloda birincilik elde eden Ordu Üniversitesinden milli sporcusu Oya Kömürcü, 11 yıldır sporla ilgilendiğini ve 9'uncu Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini aktararak, bundan sonraki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu kaydetti.

        Sporcuların antrenörü Sezai Karaoğlan ise 6 sporcuyla katıldıkları şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıklarını belirterek, "Çalışmalarımız yoğun geçti. Zor ama faydalı bir spor dalı. Antrenmanlarımız disiplinli ve programlı olmak zorunda. Sporcuların beslenmesinden günlük hayatlarına kadar ilgileniyoruz. Güzel süreç geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Sanda 17-28 Büyükler Erkek kategorisi 56 kiloda şampiyon olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden milli sporcu Osman Gültekin, eğlenceli ve keyifli müsabaka süreci geçirdiğini anlatarak, "13 yıldır bu branşla uğraşıyorum ve şampiyonluk elde ettim. Sakarya'ya gelmeden önce 'Birinciliği alacağım' demiştim, aldım." dedi.

        Sporcunun antrenörü Mahmut Barış Gündüz de üniversiteden 2 sporcuyla organizasyona katıldıklarını, birincilik ve üçüncülük elde ettiklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı, Sakarya'da panele katıldı
        AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı, Sakarya'da panele katıldı
        Sapanca'da 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 şüpheli yakalandı; saldırı kamerada
        Sapanca'da 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 şüpheli yakalandı; saldırı kamerada
        AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        Sakarya'da silahlı saldırının şüphelileri 2 bin 376 saatlik kamera inceleme...
        Sakarya'da silahlı saldırının şüphelileri 2 bin 376 saatlik kamera inceleme...
        Ferizli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        Ferizli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı