Sakarya'da "şiir rüzgarı" esecek

Aynı gün Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de gerçekleşecek şiir dinletisinde, şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirilecek. Taraklı ilçesinde de "Şiir ve Teknoloji" konulu forum gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ikinci günü olan 13 Haziran'da şairler, Sakarya'daki 5 farklı lisede öğrencilerle bir araya gelecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 12-14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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