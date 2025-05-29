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        Sakarya'da aldıkları 4 küçükbaş hayvanın parasını ödemeden kaçan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, satışında anlaştıkları 4 küçükbaş hayvanı parasını ödemeden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:15
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        Sakarya'da aldıkları 4 küçükbaş hayvanın parasını ödemeden kaçan 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, satışında anlaştıkları 4 küçükbaş hayvanı parasını ödemeden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Hacımercan Mahallesi'nde ikamet eden T.D, jandarmaya giderek 4 küçükbaş hayvan satışı için 50 bin lira karşılığında ismini bilmediği 2 kişiyle anlaştığını, bu kişilerin hayvanları araca yükleyip parayı ödemeden kaçtıklarını belirterek şikayette bulundu.

        Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 iş yeri kamerasını ve plaka tanıma sistemlerini inceledi.

        Şüphelilerin M.C. (27) ile G.C. (24) isimli kadın olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametlerine gittiklerini tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, mukavemet gösteren şüphelileri zor kullanılarak gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan 4 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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