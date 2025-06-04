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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Geyve ilçesinde yaşlılara özel piknik programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:53
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Geyve ilçesinde yaşlılara özel piknik programı düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program, Yaşlı Destek Hizmeti (YADEM) kapsamında Doğançay mesire alanında gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında ilçede ikamet eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle evlerinden alındı ve mesire alanına ulaştırıldı.

        Katılımcılar, gün boyu doğanın tadını çıkaran katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

        Büyükşehir Belediyesi bando takımının sunduğu müzik dinletisiyle eğlence ve nostaljik dolu anlar yaşandı. Samimi anların yaşandığı programda yaşlılar, YADEM ekipleriyle bol bol sohbet etti, taleplerini paylaştı.

        - Arife gününde mezarlıklara ücretsiz seferler düzenlenecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarına Demokrasi Meydanı'ndan saat 13.00 itibarıyla her saat başı seferler düzenleyecek.

        Ücretsiz düzenlenecek seferler, saat 17.00'a kadar devam edecek.

        - Akyazı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

        Akyazı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında 6 gündem maddesinin karara bağlanmasıyla gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soykan, Kızılelma Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesinin 16 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi.

        İhaleyi Akyazı Belediyesinin gerçekleştirdiğini aktaran Soykan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da projeye destekleri var. İnşallah el birliğiyle ilçemizin en büyük projesi olacak olan bu tesisi Akyazı'mıza kazandıracağız. 70 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve içerisinde millet kıraathanesi, amfi tiyatro, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik alanları, kaykay pistleri, kır düğün alanı, cami, piknik alanları ve milli savunma sanayi araçlarının sergileneceği alanları olacak Kızılelma Millet Bahçesi Akyazı'ya çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

        Soykan, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Küçücek, Altındere, Alaağaç ve Dokurcun mahallelerinde inşa edecekleri spor tesisi projelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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