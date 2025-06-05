Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

Halatçıyaması Asri Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına su döküp çiçek bıraktı, büyüyen otları da temizledi.

Bartın'da bayram öncesi belediye tarafından şehir merkezinde bulunan Halatçıyaması Asri, Karaköy, Orduyeri, Aladağ, Gölbucağı ve Erenler mezarlıklarının bakım ve onarımı tamamlandı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İzmit ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

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