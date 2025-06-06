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        Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki camilerde Kurban Bayramı namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 06:56 Güncelleme: 06.06.2025 - 06:56
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        Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
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        Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki camilerde Kurban Bayramı namazı eda edildi.

        Sakarya'da çok sayıda kişi, bayram namazı için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne geldi.

        Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarda yerini alan cemaat, vaaz dinledi.

        Bayram namazının kılınması ve hutbeden sonra dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi, bayram namazı dolayısıyla doldu.

        Şehrin simgelerinden Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, bayram namazını kılıp dua etti.

        Namazın ardından düzenlenen programda cemaat bayramlaştı.

        - Bartın

        Bartın'da bayram namazını kılmak isteyenler, Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı başta olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

        Yukarı Halil Bey Camisi'ndeki vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

        Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında cemaat bayramlaştı.

        - Karabük

        Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.

        Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

        Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

        - Zonguldak

        Bayram namazı için Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.

        Dua sonrası cami içerisinde halka oluşturan cemaat bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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