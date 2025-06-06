Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Yukarı Halil Bey Camisi'ndeki vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Bartın'da bayram namazını kılmak isteyenler, Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı başta olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi, bayram namazı dolayısıyla doldu.

Sakarya'da çok sayıda kişi, bayram namazı için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne geldi.

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