Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu M.A'nın (29) aracını otoyolun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde durdurdu.

        Araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, M.A. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Otomobilden 9 kaçak göçmen çıktı
        Otomobilden 9 kaçak göçmen çıktı
        Bakan Kurum: Sapanca Gölü'ndeki kaçak yapıları kaldırıp doğal dokuyu ortaya...
        Bakan Kurum: Sapanca Gölü'ndeki kaçak yapıları kaldırıp doğal dokuyu ortaya...
        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın mensuplarıyla buluştu
        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın mensuplarıyla buluştu
        Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
        Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
        Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli adliyede
        Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli adliyede
        Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü
        Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü