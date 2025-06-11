Jandarmanın 186. kuruluş yılında Sapanca Gölü'nde pankart açıldı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşun 186. yıl dönümü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde pankart açtı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşun 186. yıl dönümü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde pankart açtı.
Jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "Vatan için Milleti ile Omuz Omuza Jandarma 186 Yaşında" yazılı pankart Sapanca gölü üzerinde açıldı.
Jandarma personelinin etkinliği, kano sporcuları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
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