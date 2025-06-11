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        Jandarmanın 186. kuruluş yılında Sapanca Gölü'nde pankart açıldı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşun 186. yıl dönümü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde pankart açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:57
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        Jandarmanın 186. kuruluş yılında Sapanca Gölü'nde pankart açıldı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşun 186. yıl dönümü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde pankart açtı.

        Jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "Vatan için Milleti ile Omuz Omuza Jandarma 186 Yaşında" yazılı pankart Sapanca gölü üzerinde açıldı.

        Jandarma personelinin etkinliği, kano sporcuları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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