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        Sakarya'da millet bahçesi kavşağı, çalışma dolayısıyla trafiğe kapatılacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Millet Bahçesi Kavşağı'ının, kazı çalışması sebebiyle kapalı olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:33
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        Sakarya'da millet bahçesi kavşağı, çalışma dolayısıyla trafiğe kapatılacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Millet Bahçesi Kavşağı'ının, kazı çalışması sebebiyle kapalı olacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında Farabi Caddesi güzergahında Şeker Cami ve Millet Bahçesi Kavşağı arası, Kudüs Caddesi güzergahındaki 2. geçit ve Millet Bahçesi Kavşağı arası ile Çark Caddesi'nde bulunan Çark Köprüsü ve Millet Bahçesi Kavşağı arasının 12 Haziran Perşembe 20.00-24.00 arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

        Açıklamada, metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilerek, araç sürücülerine alternatif güzergahları kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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