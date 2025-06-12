Sakarya'da millet bahçesi kavşağı, çalışma dolayısıyla trafiğe kapatılacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında Farabi Caddesi güzergahında Şeker Cami ve Millet Bahçesi Kavşağı arası, Kudüs Caddesi güzergahındaki 2. geçit ve Millet Bahçesi Kavşağı arası ile Çark Caddesi'nde bulunan Çark Köprüsü ve Millet Bahçesi Kavşağı arasının 12 Haziran Perşembe 20.00-24.00 arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

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