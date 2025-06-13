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        Sakarya'da Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri açıldı

        Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri, düzenlenen törenle hizmet alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:07
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        Sakarya'da Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri açıldı
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        Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri, düzenlenen törenle hizmet alındı.

        Vali Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, mahalle kültürünü ve mahalledeki komşuluk ilişkilerini, birlik beraberliği yaşatmak için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.

        Yapılan hizmeti çok önemsediğine değinen Doğan, "Gelmiş olduğumuz çağda çekirdek aile yapısı mahalle kültürünü ötelemiş olsa da biz o kültürden, gelenekten gelen insanlarız. Sokakta selamlaştığımız insanlarla düğünlerimizde omuz omuza, cenazelerimizde birlikte yas tuttuğumuz kültürden geliyoruz. Pazar yerlerinin kapatılmış olması hem sıcaktan hem soğuktan insanlarımızı koruması, esnafımıza kıymet veriliyor olması da ayrıca anlamlı." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da projenin ilçeye ve 2 mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet ettiklerini anlatan Yavuz, "Tek amacımız milletimize ve memleketimize hizmet etmek. Hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak Cumhurbaşkanımızın yolundan, onunla devam etmek. Cumhurbaşkanımız bu coğrafya, memleketimiz, insanlık için hiç durmadan uğraş veriyor. Rabbim siyaset yaparken milletimizin rotasından bizi ayırmasın." diye konuştu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, kente hizmet etmekten onur duyduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Türkiye Yüzyılı'nda Sakarya'mıza eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah. Burası çocukluğumda sokaklarında top oynadığım mahallem, böylesi bir hizmeti kazandırdığı için Mutlu başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Işıksu da ilçesini yürekten sevdiklerini sözlerle değil, gece gündüz demeden ortaya koyduğu hizmetlerle, tamamladığı eserlerle ve gerçekleştirdiği yatırımlarla gösterdiklerini söyledi.

        Mahallelerde özel çözümler ürettiklerini, ihtiyaçları yerinde tespit ederek adım attıklarını belirten Işıksu, şöyle devam etti:

        "Tepekum ve Yenigün mahallelerimiz de bu anlayışımızda her zaman özel bir yere sahip oldu. Bölgede hayata geçirdiğimiz bu güzel pazar alanının yanı sıra 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projemiz kapsamında yıl sonuna kadar yaklaşık 1000 sokakta iyileştirme çalışmasını tamamlamış olacağız. Hem pazar yerimizin çevresinde hem de Yenigün, Tepekum ve Yağcılar mahallelerimizde yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma uygulamalarıyla, estetik, güvenli ve işlevsel bir yaşam çevresi oluşturuyoruz."

        Işıksu, etap etap ilerlediklerini, istikrarlı ve bütüncül yaklaşımla mahallelere değer katmaya devam ettiklerini dile getirerek, pazar alanına yakın noktada spor tesisi ile hayırseverlerin desteğiyle sağlık ocağı kazandıracaklarını bildirdi.

        TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve mahalle sakinlerinin katıldığı programda yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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