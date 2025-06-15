Akyazı'da dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesi Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne seyir halinde olan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tarım aracında bulunan F.Ç. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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