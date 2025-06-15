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        Akyazı'da dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:02
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        Akyazı'da dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Akyazı ilçesi Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne seyir halinde olan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tarım aracında bulunan F.Ç. ve A.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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