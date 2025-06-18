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        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:27
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisi Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu Ahmed Al S. (38) yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobille, yarıştıkları öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G'nin (38) kullandığı 10 AFM 241 plakalı ve Burak M.G'nin (25) kullandığı 35 BTN 712 plakalı iki motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yan yola devrildi. Burak M.G'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken, Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Yaptıkları kontrolde Sıtkı G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmed Al S, yanındaki M.A.S. (14) ile Burak M.G'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmed Al S. de hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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